Kendimde makine mühendisi olduğum için ve bu aralar ihtiyacım olduğu için boru çapları hakkında bir paylaşım yapmak istedim. Ara sıra böyle bilgiler de paylaşacağım ki hem kendim için hem de düzgün bir kaynak olması için paylaşımları mühendislik kategorisi altında paylaşacağım.

Standartlarda belirtilen bu ölçüler diş nedeniyle çok az farklı gelebilir.

Boru Çaplarının Ölçü Tablosu Kullanımı

Bu yazımda çelik borularda boru çaplarının "DN" ölçülerinin gaz diş yani Rp dişlerde inç karşılığını ve bu diş ölçülerinin borunun dış çapında ve iç çapındaki ölçülerinin mm karşılığını paylaşacağım. Öncelikle bilmeyenler olabilir. Burada 1/2" vs. normal inç değil Rp inç oluyor. Yani normalde 1inç 25.4mm karşılık gelirken, Rp inçlere aynı değer karşılık olmuyor. Rp ölçüler piyada 1 parmak, yarım parmak , 3 çeyrek parmak olarak söylediğimiz ölçüyle aynı ölçüler oluyor.

Bu boru çaplarının ölçüleri ne zaman işe yarar derseniz de özellikle katı model programlarını kullananlar (solid works, catia, solid edge vs.) ile autocad benzeri 2D program kullananlar mm üzerinden çizimlerini yapabilirler. Ayrıca ölçü almak isterseniz de elinizde boru çapları için güzel bir kaynak olacaktır.

Eğer ki boru çapları ölçülerinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya aradığınız boru çapı ölçüsü yoksa yorum kısmından iletişime geçebilirsiniz. Buraya o ölçülerde eklenir. Umarım işinizi görür.

Eğer boru çap ölçüleri dışında PC ihtiyacınız varsa bu yazıyı da okuyunuz: Uzaktan Eğitim ve EBA için Laptop Önerisi: En Ucuzdan 6000 TL’ye Kadar

DN inç Tablosu - Boru inç tablosu - DN boru ölçüleri - Boru çapları tablosu - DN ölçüleri

Siyah Boru Çapları Tablosu / Siyah Boru Nedir ?

Siyah boru, galvaniz kaplı olmayan normal borunun kendi renginde olan borulara siyah boru denir. Bunlara diş açılarak kullanılır. Bu borular yukarıdaki tablo geçerlidir.

Plastik Boru Çapları Tablosu /Plastik Boru Nedir ?

Plastik boru olarak bahsedilen borular 2 tür olabilir. Birisi normal su taşıma amaçlı 100'lük boru vs. diye bahsedilen, çatı oluk suları gibi yerlerde kullanılan borudur. Diğeride az sonra altta bahsedeceğim PPRC borudur.

PPRC Boru Çapları Tablosuz / PPRC Boru Nedir ?

PPRC boru diye bahsedilen aslında doğalgaz borusudur. Isıtılarak ek yapılan bu borular plastik boru, pprc boru olarak anılır. PPRC borunun DN karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Demir Boru çapları TABLOSU

DN 15 Kaç İnç ?

1/2" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 20 Kaç İnç ?

3/4" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 25 Kaç İnç ?

1" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 32 Kaç İnç ?

1 1/4" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 40 Kaç İnç ?

1 1/2" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 50 Kaç İnç ?

2" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 65 Kaç İnç ?

2 1/2" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 80 Kaç İnç ?

3" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 100 Kaç İnç ?

4" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 125 Kaç İnç ?

5" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 150 Kaç İnç ?

6" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 200 Kaç İnç ?

8" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 300 Kaç İnç ?

12" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 400 Kaç İnç ?

16" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

DN 450 Kaç İnç ?

18" inç ölçüsüne denk gelmektedir.

Eğer dn boru standartları, parmak boru çapları, standart boru çapları hakkında sorularınız olursa lütfen aşağıdaki yorum formundan bana sorabilirsiniz.