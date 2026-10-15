E-irsaliye nedir, nasıl çalışır ve işletmenize ne kazandırır? Sevkiyat belgelerini dijitalleştirmenin yasal ve operasyonel faydalarını özetledik.

E-irsaliye, malın taşınması sırasında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanması, alıcıya iletilmesi ve saklanmasıdır. Kâğıt irsaliyenin yerini alan bu uygulama, sevkiyat bilgilerinin dijital ve standart bir yapıda tutulmasını sağlar. Gönderici, taşıyıcı ve alıcı bilgileri ile ürün kalemleri belgede yer alır.

E-irsaliye uygulamasında belge, sevkiyat başlamadan önce elektronik ortamda oluşturulur ve ilgili taraflara iletilir. Alıcı, teslim aldığı malı irsaliyeyle karşılaştırarak teslimat bilgilerini doğrulayabilir. Uygulamaya hangi işletmelerin ve hangi sevkiyat türlerinin dahil olduğu mevzuata bağlı olduğundan, güncel kapsamın takip edilmesi gerekir.

E-İrsaliye Ne İşe Yarar?

E-irsaliye, sevkiyat sürecinin kayıt ve belge düzenini güçlendirir. Kâğıt irsaliyelerin basılması, imzalanması ve araçla taşınması gibi adımlar dijitale taşındığında hem hız kazanılır hem de belge kaybı riski azalır. Sevkiyat bilgileri elektronik ortamda tutulduğu için sonradan sorgulama ve doğrulama da kolaylaşır.

Ayrıca stok ve lojistik süreçleriyle uyum sağlar. Sevk edilen ürünlerin bilgisi sistemde kayıtlı olduğundan, stok hareketleri ve faturalama süreçleri daha tutarlı ilerler. Alıcı ve satıcı arasındaki teslimat anlaşmazlıklarında belgeye hızlıca ulaşılması, çözüm sürecini kısaltır. Muhasebe ve depo ekipleri aynı veri üzerinden çalışabilir.

Neden E-İrsaliye Kullanmalısınız?

E-irsaliye, kapsama giren işletmeler için yasal bir yükümlülük olabildiğinden, uyumun eksiksiz sağlanması kritik önemdedir. Sevkiyat sırasında belge eksikliği, işletmeyi hem operasyonel hem de yasal açıdan zor durumda bırakabilir. Güvenilir bir e-irsaliye çözümü bu riski azaltır ve sürecin kesintisiz yürümesini sağlar.

Bunun yanında verimlilik kazancı da sunar. Kâğıt basma ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar, depo ve sevkiyat ekibinin belge hazırlama süresi kısalır. ERP veya stok yazılımıyla entegre çalışan bir çözümde irsaliye bilgileri siparişten otomatik gelir, hatalı veri girişi azalır. Bu da lojistik operasyonların daha hızlı ve izlenebilir yürümesine katkı sağlar.