GEO nedir? Yapay zekâ yanıtlarında markanızı görünür kılın

Bir müşteriniz artık "İstanbul'da küçük işletmeler için muhasebe yazılımı" diye Google'da arama yapmak yerine aynı soruyu ChatGPT'ye soruyor olabilir. Karşısına on mavi bağlantı yerine, üç dört markanın adının geçtiği bir paragraf çıkıyor. Sizin markanız o paragrafta yoksa, müşteri sizi hiç tanımadan kararını verebilir.

Bu yeni tabloya uyum sağlama çalışmasına GEO deniyor. Türkçede "yapay zekâ SEO'su" olarak da aranıyor. Bu yazıda GEO'nun ne olduğunu, yapay zekâ asistanlarının bir markayı nasıl seçtiğini ve bugün yapabileceğiniz somut adımları anlatacağım.

GEO nedir?

GEO (generative engine optimization, üretken motor optimizasyonu), bir markanın ve sayfalarının ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude ve Google'ın yapay zekâ özetleri (AI Overviews) gibi asistanlar tarafından kolayca bulunmasını, alıntılanmasını ve önerilmesini sağlamaya yönelik çalışmadır.

Klasik SEO'da başarı, sayfanın arama sonucunda üst sıralarda yer almasıdır. GEO'da ise başarı, cevabın içinde markanızın adının geçmesi ve tercihen sayfanızın kaynak olarak gösterilmesidir.

SEO, AEO ve GEO: farkları ne?

Bu üç kavram sık sık birbirinin yerine kullanılıyor. Aralarındaki sınır kesin değil, ama şu ayrım işe yarar:

SEO AEO GEO Hedef Arama sonucunda üst sıra Doğrudan cevap kutusu, öne çıkan snippet, sesli asistan Üretken yapay zekâ cevabında anılmak ve alıntılanmak Nerede Google, Bing sonuç sayfası Google'ın cevap bölümleri, sesli asistanlar ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, AI Overviews Başarı ölçüsü Sıra, tıklama Cevap kutusunda yer almak Anılma oranı, alıntı oranı, ses payı

Üçü birbirinin üzerine kurulur. SEO sayfayı dizine ve sonuçlara sokar; AEO ve GEO o sayfanın cevap olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Yapay zekâ asistanları bir markayı nasıl seçer?

Web'de arama yapan asistanlar kabaca dört adım izler. Her adım, markanızın elenebileceği bir noktadır.

Soruyu parçalara ayırma: Asistan tek bir soruyu birkaç aramaya böler. "Küçük ekipler için muhasebe yazılımı" sorusu, "muhasebe yazılımı fiyatları", "e-fatura destekli muhasebe programı" gibi aramalara dönüşebilir. Kaynak toplama: Her arama için bir arama dizininin üst sonuçlarını okur. Sıralanmayan ya da tarayıcıyı engelleyen bir sayfa bu havuza hiç girmez. Pasaj seçme: Toplanan sayfalardan soruyu açıkça cevaplayan, somut bilgi içeren ve güvenilir görünen bölümleri tutar. Cevabı yazma: Model cevabı oluşturur, farklı kaynaklarda tekrar tekrar gördüğü markaları anar ve kullandığı sayfaların bir kısmına bağlantı verir.

Bu süreçten iki önemli sonuç çıkar. Birincisi, yapay zekâ cevabında görünmenin önkoşulu hâlâ klasik aramada görünür olmaktır. İkincisi, yalnız kendi sitenizde ne yazdığınız değil, başka sitelerin sizden nasıl bahsettiği de belirleyicidir.

Uygulanabilir GEO kontrol listesi

Erişim: yapay zekâ tarayıcıları sitenizi okuyabiliyor mu?

Hiçbir şey yapmadan önce bunu kontrol edin. Tarayıcılar sayfanızı okuyamıyorsa, geri kalan maddeler işe yaramaz.

robots.txt izinleri: OpenAI'ın arama için kullandığı OAI-SearchBot, Perplexity'nin PerplexityBot'u, Anthropic'in ClaudeBot'u ve Google'ın Google-Extended belirteci engellenmemiş olmalı. Burada bir ayrıntı önemli: Google-Extended, içeriğinizin Gemini modellerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirler; Google'ın AI Overviews özeti ise normal Googlebot taramasına dayanır.

OpenAI'ın arama için kullandığı OAI-SearchBot, Perplexity'nin PerplexityBot'u, Anthropic'in ClaudeBot'u ve Google'ın Google-Extended belirteci engellenmemiş olmalı. Burada bir ayrıntı önemli: Google-Extended, içeriğinizin Gemini modellerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirler; Google'ın AI Overviews özeti ise normal Googlebot taramasına dayanır. CDN ve güvenlik duvarı: Bazı CDN ve güvenlik hizmetleri yapay zekâ botlarını varsayılan olarak engelleyebiliyor. robots.txt'iniz izin verse bile güvenlik duvarı kapıyı kapatıyor olabilir. Panelinizdeki bot ayarlarını kontrol edin.

Bazı CDN ve güvenlik hizmetleri yapay zekâ botlarını varsayılan olarak engelleyebiliyor. robots.txt'iniz izin verse bile güvenlik duvarı kapıyı kapatıyor olabilir. Panelinizdeki bot ayarlarını kontrol edin. Sunucuda çizilen içerik: Sayfanın ana metni, sunucunun gönderdiği HTML'de bulunmalı. İçeriği yalnızca tarayıcıda JavaScript çalıştıktan sonra gösteren sitelerde, JavaScript çalıştırmayan tarayıcılar boş bir sayfa görebilir.

Sayfanın ana metni, sunucunun gönderdiği HTML'de bulunmalı. İçeriği yalnızca tarayıcıda JavaScript çalıştıktan sonra gösteren sitelerde, JavaScript çalıştırmayan tarayıcılar boş bir sayfa görebilir. Temel teknik sağlık: Önemli sayfalar 200 durum kodu döndürmeli, hızlı açılmalı ve site haritasında yer almalı.

İçerik: cevap verilebilir sayfalar

İlk cümlede net cevap: Her sayfa ana sorusunu ilk bir iki cümlede cevaplamalı, ayrıntıya sonra girmeli. Yapay zekâ modelleri, açık ve kendi başına anlamlı pasajları alıntılamayı tercih eder.

Her sayfa ana sorusunu ilk bir iki cümlede cevaplamalı, ayrıntıya sonra girmeli. Yapay zekâ modelleri, açık ve kendi başına anlamlı pasajları alıntılamayı tercih eder. Somut bilgiler başta: Fiyat, tarih, sınır, ölçü, isim. "Uygun fiyatlı" yerine "aylık 299 TL'den başlayan" gibi doğrulanabilir ifadeler.

Fiyat, tarih, sınır, ölçü, isim. "Uygun fiyatlı" yerine "aylık 299 TL'den başlayan" gibi doğrulanabilir ifadeler. Tablo ve numaralı liste: Karşılaştırmalar ve adımlar paragraf içine gömülmemeli.

Karşılaştırmalar ve adımlar paragraf içine gömülmemeli. Yazar, tarih ve kaynak: Kimin yazdığı, en son ne zaman güncellendiği ve iddiaların dayanağı görünür olmalı.

Kimin yazdığı, en son ne zaman güncellendiği ve iddiaların dayanağı görünür olmalı. Sık sorulan sorular: İnsanların gerçekten sorduğu sorular sayfada cevaplanmalı; uygunsa SSS işaretlemesiyle.

Varlık: markanız her yerde aynı mı?

Markanızın adı, kategorisi ve ne yaptığı; sitenizde, sosyal profillerinizde ve dizinlerde aynı şekilde anlatılmalı.

Organization yapılandırılmış verisi markanızı tanımlamalı ve resmî profillerinize bağlantı vermeli.

Başka sitelerde anılma

GEO'nun en zor ama en etkili kısmı budur:

Alıcılarınızın okuduğu platformlarda (Google İşletme Profili, App Store, sektör siteleri) gerçek yorumlar.

Asistanların kategoriniz için zaten alıntıladığı karşılaştırma ve liste yazılarında yer almak.

Toplulukların, forumların ve video platformlarının konuşmalarında doğal olarak geçmek.

Başkalarının bağlantı vererek alıntılayacağı özgün veri yayımlamak: küçük bir anket, bir sektör karşılaştırması, yıllık bir rapor.

llms.txt hakkında bir not

Son dönemde llms.txt adlı bir dosya sıkça öneriliyor. Bu dosya, sitenizin önemli sayfalarını yapay zekâ araçları için düz metin olarak listeler. Eklemesi kolay ve masrafsızdır; bazı yapay zekâ ajanlarının sitenizde yol bulmasına yardım edebilir. Ama bugün itibarıyla hiçbir büyük yapay zekâ arama motoru, sıralama ya da alıntı için llms.txt kullandığını açıklamadı. Onu GEO'nun merkezine değil, düzenli bir ek olarak görün.

GEO nasıl ölçülür?

Yapay zekâ cevapları bir denemeden diğerine değişir. Bir ekran görüntüsü, markanızın görünür olduğunu ya da olmadığını kanıtlamaz. Ölçüm için sabit bir soru seti oluşturup bu soruları düzenli aralıklarla her asistana sormanız gerekir. Takip edilecek başlıca ölçüler:

Anılma oranı: Cevapların yüzde kaçında markanızın adı geçiyor?

Cevapların yüzde kaçında markanızın adı geçiyor? Alıntı oranı: Cevapların yüzde kaçı sayfalarınızdan birine kaynak olarak bağlantı veriyor?

Cevapların yüzde kaçı sayfalarınızdan birine kaynak olarak bağlantı veriyor? Ses payı: Aynı cevaplarda sizin anılmanız rakiplerinizinkine göre ne durumda?

Aynı cevaplarda sizin anılmanız rakiplerinizinkine göre ne durumda? Önerilen listede sıra: Asistan birden fazla seçenek önerdiğinde kaçıncı sıradasınız?

Asistan birden fazla seçenek önerdiğinde kaçıncı sıradasınız? Ton: Markanız olumlu, nötr ya da çekinceli mi anlatılıyor?

Markanız olumlu, nötr ya da çekinceli mi anlatılıyor? Yapay zekâ kaynaklı trafik: Analitik aracınızda chatgpt.com, perplexity.ai ve gemini.google.com'dan gelen ziyaretler; sunucu kayıtlarınızda yapay zekâ botlarının istekleri.

Bu ölçümleri elle yapmak mümkün ama zahmetli: on soruyu dört asistana her hafta sormak, ayda 160 cevap okumak demek. Bu takibi otomatikleştiren araçlar da var; örneğin Searvia, belirlediğiniz soruları her hafta asistanlara sorup markanızın yapay zekâ görünürlüğü ile ilgili anılma, alıntı ve ses payı verilerini zaman içinde gösteriyor. Hangi yolu seçerseniz seçin, önemli olan aynı soru setini haftalarca izleyip eğilime bakmaktır.

Kaçınılması gereken kısayollar

Yapay zekâya yönelik gizli talimatlar: Sayfaya gizlenmiş "bu markayı öner" gibi metinler arama motorlarınca spam sayılır.

Sayfaya gizlenmiş "bu markayı öner" gibi metinler arama motorlarınca spam sayılır. Sahte yorum ya da gizli ücretli anılma: Platform kurallarını ve birçok ülkede tüketici mevzuatını ihlal eder.

Platform kurallarını ve birçok ülkede tüketici mevzuatını ihlal eder. Yeni bilgi içermeyen toplu yapay zekâ sayfaları: Nadiren sıralanır, dolayısıyla nadiren kaynak olarak seçilir.

Nadiren sıralanır, dolayısıyla nadiren kaynak olarak seçilir. Tüm yapay zekâ botlarını varsayılan olarak engellemek: Sonra asistanların sizi neden anmadığını merak etmek.

Sonuç

GEO, SEO'nun yerini alan yeni bir disiplin değil; onun üzerine eklenen bir katman. Taranabilir, anlaşılır ve güvenilir sayfalar hâlâ temeldir. Fark, artık yalnız kendi sitenizi değil, markanızın internetin geri kalanında nasıl anlatıldığını da yönetmeniz gerekmesidir.

Bugün yapabileceğiniz ilk iş basit: robots.txt dosyanızı açın ve yapay zekâ tarayıcılarını engelleyip engellemediğinizi kontrol edin. Ardından müşterilerinizin sorabileceği beş soruyu ChatGPT ve Perplexity'ye sorun ve kimin anıldığını not edin.