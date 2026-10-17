Instagram'da tek bir algoritma yok. Beğeni, kaydetme, paylaşım ve izlenme süresinin sıralamada ne anlama geldiğine ve ilk saatin neden önemli olduğuna bakıyoruz.

Instagram'da aynı gün, aynı saatte paylaşılan iki gönderiden biri binlerce kişiye ulaşırken diğeri takipçilerin küçük bir kısmında kalabiliyor. Kullanıcılar bunu çoğu zaman tek kelimeyle, "algoritma" diyerek açıklıyor; platformun kendi anlatımı ise daha ayrıntılı. Instagram'ın başındaki Adam Mosseri'nin yıllardır yaptığı açıklamalara göre ortada tek bir algoritma yok. Akış, hikâyeler, Keşfet ve Reels için ayrı sıralama sistemleri çalışıyor ve her biri, kullanıcının o bölümde ne yapmak istediğine göre farklı sinyallere ağırlık veriyor. Bu yazıda bu sinyallerin teknik olarak ne anlama geldiğine ve bir gönderinin ilk dakikalarının neden bu kadar önemli olduğuna bakıyoruz.

Tek algoritma değil, bir dizi tahmin modeli

Instagram'ın sıralama mantığı temelde bir olasılık hesabı. Uygulama açıldığında sistem önce gösterilebilecek içerikleri toplar: Akış için takip edilen hesapların yeni paylaşımları, Keşfet ve Reels için ise büyük ölçüde takip edilmeyen hesaplardan gelen adaylar. Ardından her aday için bir dizi tahmin yapılır. Bu kullanıcı gönderiye ne kadar süre bakar, beğenir mi, yorum yapar mı, kaydeder mi, birine gönderir mi, profile dokunur mu? Bu tahminlerin ağırlıklı toplamı, gönderinin o kişinin ekranındaki sırasını belirler.

Tahminler üç tür bilgiye dayanır. Birincisi gönderinin kendisi: ne zaman paylaşıldığı, ne kadar etkileşim aldığı, video ise ne kadar izlendiği. İkincisi paylaşan hesap: kullanıcının bu hesapla geçmişte ne sıklıkla etkileşime girdiği. Üçüncüsü kullanıcının kendi davranışı: hangi tür içerikte durduğu, hangilerini hızla geçtiği. Bu yüzden aynı gönderi iki farklı kişinin akışında çok farklı sıralarda görünebilir.

Beğeni, kaydetme ve paylaşım aynı sinyal değil

Etkileşim türleri sistem için aynı ağırlığı taşımaz, çünkü her biri farklı bir niyeti gösterir. Mosseri 2025'in başında yaptığı açıklamada üç sinyali özellikle öne çıkardı: izlenme süresi, erişim başına beğeni ve erişim başına gönderim, yani içeriğin DM ile başkasına yollanması. Bu tablo, kaydetmeyle birlikte şöyle okunabilir:

Beğeni: En az çaba isteyen etkileşimdir ve en çok mevcut takipçiler arasındaki dağıtımda belirleyicidir. Gönderiyi gören takipçilerin ne kadarının beğendiği, içeriğin bu kitleye ne kadar uyduğunu gösterir.

En az çaba isteyen etkileşimdir ve en çok mevcut takipçiler arasındaki dağıtımda belirleyicidir. Gönderiyi gören takipçilerin ne kadarının beğendiği, içeriğin bu kitleye ne kadar uyduğunu gösterir. Kaydetme: Kullanıcının içeriğe daha sonra dönmek istediğini gösterir. Tarif, rehber, liste ve karşılaştırma gibi başvuru niteliğindeki içeriklerde kaydetme oranı yüksektir ve bu sinyal içeriğin kalıcı bir değer taşıdığına işaret eder.

Kullanıcının içeriğe daha sonra dönmek istediğini gösterir. Tarif, rehber, liste ve karşılaştırma gibi başvuru niteliğindeki içeriklerde kaydetme oranı yüksektir ve bu sinyal içeriğin kalıcı bir değer taşıdığına işaret eder. Gönderim: Bir kullanıcının içeriği bir arkadaşına yollaması, gönderinin takipçi çevresinin dışına taşınabileceğinin en güçlü işaretidir. Mosseri'ye göre takip etmeyen kişilere erişimde en ağır basan sinyal budur.

Bir kullanıcının içeriği bir arkadaşına yollaması, gönderinin takipçi çevresinin dışına taşınabileceğinin en güçlü işaretidir. Mosseri'ye göre takip etmeyen kişilere erişimde en ağır basan sinyal budur. İzlenme süresi: Reels ve videolarda kullanıcının videoda ne kadar kaldığı, tekrar izleyip izlemediği temel ölçüttür. İlk saniyelerde kaydırılan bir video, beğeni alsa bile geniş dağıtıma ulaşmakta zorlanır.

Bu ayrım pratikte önemli bir sonuç doğuruyor. Beğeni, gönderinin mevcut kitlede ne kadar karşılık bulduğunun ölçüsü; paylaşım ve kaydetme ise yeni kitlelere açılmanın anahtarı. İkisi birbirinin yerine geçmiyor ama birbirini besliyor: Takipçiler arasında karşılık bulmayan bir gönderinin Keşfet'e ya da takip etmeyenlerin Reels akışına taşınması çok daha zor.

İlk saat neden bu kadar konuşuluyor?

Instagram resmî olarak bir "altın saat" kuralı tanımlamıyor. Yine de sistemin işleyişi ilk dakikaların neden kritik olduğunu açıklıyor. Yeni bir gönderinin henüz geçmişi yoktur; sistem onu önce takipçilerin bir kısmına gösterir ve gelen tepkiye göre tahminlerini günceller. İlk gösterimlerde erişim başına beğeni ve izlenme süresi güçlüyse gönderi daha fazla takipçiye, ardından takip etmeyen kullanıcılara açılır. İlk dalga sessiz geçerse gönderi kısa sürede akışın gerisine düşer ve sonradan toparlanması zorlaşır.

Bu nedenle paylaşım saatini kitlenin çevrimiçi olduğu zamana denk getirmek temel bir adım. Profesyonel hesaplardaki istatistikler bölümü, takipçilerin hangi gün ve saatlerde aktif olduğunu gösteriyor. İnternette dolaşan "en iyi paylaşım saati" tabloları genel bir fikir verse de her hesabın kitlesi farklı; kendi verinize bakmak daha doğru sonuç verir.

Instagram'ın 2024'ün sonunda kullanıma sunduğu deneme Reels (trial reels) özelliği de bu mantığın bir yansıması. Bu özellikte video önce yalnızca takip etmeyen kullanıcılara gösteriliyor; hesap sahibi ilk performansa bakarak videonun takipçilerine de gösterilip gösterilmeyeceğine karar veriyor. Yani platform, içeriğin ilk tepkiye göre test edildiğini kendi araçlarıyla da kabul etmiş oluyor.

Algoritmanın geri plana ittiği içerikler

Sıralama yalnızca ödüllendirmez, bazı içerikleri bilinçli olarak geride bırakır. Instagram, başka platformların filigranını taşıyan videoların Reels önerilerinde daha az gösterildiğini açıkladı. 2024'te ise başkalarının içeriğini yeniden paylaşan derleme hesapların, önerilerde orijinal içerik üreticisinin yerini almaması için düzenleme yaptığını duyurdu. Topluluk kurallarına takılan içerikler de öneri alanlarına uygun görülmüyor; hesap sahipleri bunu profesyonel hesaptaki "Hesap durumu" ekranından kontrol edebiliyor. Erişimde ani ve açıklanamayan bir düşüş yaşayanların ilk bakması gereken yer de bu ekran.

Etkileşimi artırmanın teknik olarak doğru yolları

Bu tablodan çıkan sonuçlar oldukça somut. Kaydedilmeye değer içerik üretmek için gönderiyi bir başvuru kaynağına dönüştürmek gerekir: adım adım anlatım, kısa bir karşılaştırma, bir kontrol listesi. Paylaşılmayı kolaylaştırmak için içeriğin "bunu şu arkadaşıma göstermeliyim" dedirtecek kadar belirli bir kitleye seslenmesi gerekir. Reels'te ise ilk iki üç saniye, videonun ne anlatacağını göstermeli; uzun girişler izlenme süresini düşürür.

Yorumlara hızlı yanıt vermek de yalnızca nezaket meselesi değil. Gönderinin altında süren bir konuşma, kullanıcıların gönderiye geri dönmesini sağlar ve hesabın takipçilerle etkileşim geçmişini güçlendirir. Bu geçmiş, sonraki gönderilerin aynı kişilerin akışında daha üstte görünmesine yardım eder.

Yeni hesaplarda ise sorun çoğu zaman başlangıçta yaşanıyor. Takipçisi az bir profilde ilk gösterim dalgası küçük kaldığı için gönderinin test edildiği kitle de sınırlı oluyor. Bu eşiği aşmak için bazı hesaplar reklama ve iş birliklerine yöneliyor; bazıları da gönderinin ilk saatlerindeki etkileşimi desteklemek için Instagram Türk beğeni satın al seçeneklerini araştırıyor. Bu yolu düşünenler için ölçüt basit: Şifre isteyen hizmetlerden uzak durmak, beğenilerin hangi ülkedeki hesaplardan geldiğini ve düşüş olursa telafi edilip edilmediğini sormak, faturalı ödeme yapmak. Unutulmaması gereken nokta şu: Beğeni yalnızca ilk sinyaldir; arkasından kaydetme, paylaşım ve izlenme süresi gelmiyorsa gönderinin geniş kitleye açılması yine içeriğin kendisine bağlıdır.

Kısacası Instagram'ın sıralama sistemi tek bir sayıya değil, farklı niyetleri temsil eden sinyallerin birleşimine bakıyor. Beğeni mevcut kitlenin onayını, kaydetme içeriğin kalıcı değerini, paylaşım ise yeni kitlelere açılma potansiyelini gösteriyor. Hangi sinyalin hangi alanda ağır bastığını bilmek, "Bu gönderi neden tuttu da diğeri tutmadı?" sorusuna tahmin yerine veriyle cevap vermeyi kolaylaştırıyor.