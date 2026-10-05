🧮 Sac Ağırlık Hesaplama: En Basit Formül (kg/m²) ve Güncel Yoğunluk Tablosu

Bir inşaat projesi, imalat işi veya endüstriyel bir tasarım yaparken, kullanacağınız metal levhanın (sacın) ağırlığını bilmek esastır. Bu bilgi; maliyetleri doğru tahmin etmenizi, lojistik süreçleri planlamanızı ve yapının statik yüklerini hesaplamanızı sağlar.

aorhan.com olarak, bu yazıda sac ağırlığını hesaplamanın en basit ve herkesin anlayacağı formülünü sunuyor, farklı sac türleri için kullanmanız gereken kritik yoğunluk (özgül ağırlık) değerlerini tablo halinde açıklıyorum.

Sac Ağırlığını Neden Bilmeliyiz?

Doğru ve eksiksiz bilgi, her zaman önceliğimizdir. Sac ağırlığını hesaplamanın pratik hayatta üç temel yararı vardır:

Maliyet Kontrolü: Metal piyasasında saclar çoğunlukla ağırlık (tonaj) bazında fiyatlandırılır. Yanlış hesaplama, bütçe aşımına neden olabilir.

Metal piyasasında saclar çoğunlukla ağırlık (tonaj) bazında fiyatlandırılır. Yanlış hesaplama, bütçe aşımına neden olabilir. Güvenli Taşıma ve Stoklama: Bir kamyonun taşıma kapasitesi veya bir deponun zemin yükü, sacların toplam ağırlığına göre planlanır.

Bir kamyonun taşıma kapasitesi veya bir deponun zemin yükü, sacların toplam ağırlığına göre planlanır. Mühendislik Güvenliği: Yapısal elemanların (kiriş, kolon vb.) üzerine binen yükler hesaplanırken, sacın öz ağırlığı önemli bir girdi olarak kullanılır.

Sac Ağırlık Hesaplama Formülü: Sihirli Rakam 7.85

Sac levhalar, bir nevi düzgün prizma şeklindedir. Bir prizmanın ağırlığı, temel geometrik formülle bulunur: Hacim x Yoğunluk = Ağırlık.

Ancak metal sektöründe, birim dönüşümlerini zaten içinde barındıran ve çok daha pratik olan şu formül kullanılır:

Ağırlık (kg) = Uzunluk (metre) × Genişlik (metre) × Kalınlık (milimetre) × Yoğunluk Katsayısı

Çelik Saclar İçin Kritik Yoğunluk Katsayısı

Piyasada en sık kullanılan malzeme olan Karbon Çeliği (Siyah Sac, DKP Sac, HRP Sac vb.) için kullanılan Yoğunluk Katsayısı sabittir ve bu değer:

Karbon Çeliği Yoğunluk Katsayısı (Pratik): 7.85

Bu katsayı, 1 metre boyunda, 1 metre eninde ve 1 milimetre kalınlığında bir çelik sacın ağırlığının 7.85 kg olduğu anlamına gelir.

Pratik Uygulama: Adım Adım Hesaplama Örneği

Formülü somutlaştırmak için sık karşılaşılan bir senaryo üzerinden gidelim.

Problem: Boyu 4 metre, eni 1.25 metre ve kalınlığı 8 milimetre olan bir Siyah Çelik Sac levhanın ağırlığı kaç kg'dır?

1. Gerekli Verileri Belirleyin:

Uzunluk (L): 4 m

Genişlik (W): 1.25 m

Kalınlık (T): 8 mm

Yoğunluk Katsayısı (K): 7.85 (Çelik olduğu için)

2. Değerleri Formülde Yerine Koyun:

Ağırlık = L × W × T × K Ağırlık = 4 × 1.25 × 8 × 7.85

3. Hesaplamayı Yapın:

Önce hacim bileşenini hesaplayın: 4 × 1.25 × 8 = 40

Şimdi yoğunluk ile çarpın: 40 × 7.85 = 314

Sonuç: Bu çelik sac levhanın ağırlığı 314 kg'dır.

Farklı Sac Malzemelerinin Yoğunluk Katsayıları

Hesaplama yaparken yapılan en büyük hata, her metal için 7.85 katsayısını kullanmaktır. Paslanmaz çelik veya alüminyum kullanıyorsanız, daha farklı ve doğru katsayıları kullanmanız gerekir.

Aşağıdaki tablo, sık kullanılan sac malzemeleri için pratik yoğunluk katsayılarını göstermektedir:

Sac Malzemesi Kullanım Alanı Yoğunluk Katsayısı (kg/m2/mm) Karbon Çeliği (Siyah, DKP, HRP) İnşaat, genel imalat 7.85 Paslanmaz Çelik (Yaygın Tipler) Gıda, kimya sanayi, dekorasyon 7.93 ile 8.00 arası Alüminyum Hafif yapılar, havacılık, otomotiv 2.70 Bakır Elektrik, ısı transferi 8.90 Pirinç Dekoratif, bağlantı elemanları 8.50

Önemli Not: 1 mm kalınlığında, 1 m² alana sahip bir Alüminyum sac (Katsayı 2.70) sadece 2.70 kg gelirken; aynı boyuttaki Çelik sac (7.85), neredeyse üç katı daha ağırdır.

Sac Çeşitleri ve Hesaplama İpuçları

Sac levhalar, sadece malzemelerine göre değil, şekillerine ve yüzey işlemlerine göre de farklı isimler alır. Hesaplama yaparken bu tiplere dikkat edin:

Düz Saclar (Siyah, DKP, Galvanizli): Bu yazıda anlattığımız temel formül birebir uygulanır.

Bu yazıda anlattığımız temel formül birebir uygulanır. Baklavalı Sac / Gözyaşı Desenli Sac: Bu sacların yüzeyinde kaymayı önleyen çıkıntılar (desenler) bulunur. Ağırlığı hesaplarken, sacın nominal kalınlığına (düz kısmın kalınlığı) ek olarak, desen kalınlığını da (genellikle 0.5 ila 1.0 mm arasında değişir) hesaba katmanız gerekir. Ağırlık hesabı için malzemenin spesifikasyonlarına bakmak en doğrusudur.

Bu sacların yüzeyinde kaymayı önleyen çıkıntılar (desenler) bulunur. Ağırlığı hesaplarken, sacın (düz kısmın kalınlığı) ek olarak, da (genellikle 0.5 ila 1.0 mm arasında değişir) hesaba katmanız gerekir. Ağırlık hesabı için malzemenin spesifikasyonlarına bakmak en doğrusudur. Trapez Sac: Oluklu bir profile sahiptir. Bu sacın ağırlığını hesaplarken, düz açılım halindeki genişlik ve boyunu kullanmak yerine, 1 metre karedeki ağırlığını belirten katalog değerlerini kullanmak çok daha kolay ve doğru sonuç verir.

Doğru bir sac ağırlığı hesaplaması için, her zaman metrenin ve milimetrenin doğru kullanıldığından ve özellikle metal tipine ait yoğunluk katsayısının tabloda doğru seçildiğinden emin olun. Bu basit adımlarla, projelerinizde hem zamandan hem de bütçeden tasarruf edersiniz.