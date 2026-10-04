VDS Kiralamadan Önce Sağlayıcıya Sorulması Gereken 8 Soru

İlk kez sunucu kiralayacak biri için paket adından çok hizmetin nasıl işleyeceği önemlidir. Bu nedenle vds kiralama kararından önce sağlayıcıya lokasyon, koruma, yedekleme, destek, kurulum, işletim sistemi, kaynak artırımı ve trafik politikası hakkında net sorular yöneltmek gerekir. Böylece satın alma sonrasında beklenmedik bir kısıtla karşılaşma ihtimali azalır.

VDS, Virtual Dedicated Server yani sanal adanmış sunucu anlamına gelir. Fiziksel bir sunucunun sanallaştırılmasıyla oluşturulan bu yapı, web sitesi, uygulama, veritabanı, uzak masaüstü ve benzeri iş yüklerinde kullanılabilir. Ancak aynı kategori altında hizmet veren sağlayıcıların operasyonel koşulları farklı olabilir. Aşağıdaki sekiz soru, yalnızca teknik özellikleri değil, günlük kullanımda neyle karşılaşacağınızı da anlamaya yardımcı olur.

Soru Neyi netleştirir? DeHost VDS sayfasındaki karşılık Sunucu hangi ülkede barınıyor? Gecikme ve hedef kitleye fiziksel yakınlık Türkiye lokasyon DDoS koruması pakete dahil mi? Ağ seviyesindeki korumanın hizmet kapsamını DDoS koruması dahil Yedek kimin sorumluluğunda? Veri kaybı durumunda sorumluluğu Ek yedekleme hizmeti alınmadıkça kullanıcı sorumluluğunda Destek hangi kanaldan ve hangi saatlerde veriliyor? Sorun halinde iletişim yöntemini Ticket sistemi üzerinden 7/24 teknik destek Kurulum otomatik mi? Sipariş sonrasındaki başlangıç sürecini Otomatik kurulum İşletim sistemi sonradan değiştirilebiliyor mu? Yeniden kurulum esnekliğini Panelden işletim sistemi kurulumu Kaynak artırma nasıl yapılıyor? Büyüyen proje için ölçekleme yöntemini Panelden otomatik kaynak artırma Trafik politikası nedir? Veri transferi sınırını Limitsiz trafik

Sunucu hangi ülkede barınıyor?

Lokasyon, sunucunun fiziksel olarak hangi ülkedeki veri merkezi altyapısında çalıştığını gösterir. Bu bilgi özellikle ziyaretçilerin veya uygulama kullanıcılarının büyük bölümü belirli bir ülkedeyse önem kazanır. Ağ üzerindeki fiziksel mesafe tek başına performansı belirlemez, ancak gecikme süresini etkileyen unsurlardan biridir. Bu yüzden yalnızca işlemci ve RAM değerlerine bakmak yerine sunucunun nerede barındığını da sormak gerekir.

DeHost VDS sayfasında hizmet Türkiye lokasyon olarak belirtiliyor. Türkiye ağırlıklı kullanıcı kitlesine hizmet verecek bir proje planlanıyorsa bu bilgi, satın alma öncesi değerlendirmeye dahil edilebilir. Farklı ülkelere yoğun trafik gönderecek projelerde ise hedef kitlenin coğrafi dağılımı ayrıca düşünülmelidir.

DDoS koruması pakete dahil mi?

DDoS koruması konusunda asıl sorulması gereken yalnızca korumanın varlığı değildir. Hizmete standart olarak dahil olup olmadığı da açıkça öğrenilmelidir. Çünkü bazı sunucu hizmetlerinde ağ koruması ek özellik olarak sunulabilir. Sağlayıcının bu konuyu paket kapsamının bir parçası olarak mı, ayrı bir hizmet olarak mı ele aldığı satın alma öncesinde net olmalıdır.

DeHost VDS sayfasında DDoS korumasının VDS hizmetine dahil olduğu belirtiliyor. Bu ifade, kullanıcının temel paket kapsamında ağ seviyesinde bir koruma bulunduğunu bilmesini sağlar. Yine de belirli bir proje için özel koruma gereksinimi varsa, uygulamanın trafik yapısı ve ihtiyaçları ayrıca değerlendirilmelidir.

Yedek kimin sorumluluğunda?

Sunucu kiralarken en sık gözden kaçan başlıklardan biri yedeklemedir. Sunucunun çalışıyor olması, verilerin otomatik olarak yedeklendiği anlamına gelmez. Bu nedenle sağlayıcıya düzenli yedek alınıp alınmadığı, yedekleme hizmetinin pakete dahil olup olmadığı ve hizmet alınmıyorsa sorumluluğun kimde olduğu açıkça sorulmalıdır.

DeHost VDS sayfasındaki açıklamaya göre yedekleme hizmeti ayrıca satın alınmadığı sürece veriler DeHost tarafından yedeklenmiyor ve yedekleme sorumluluğu müşteriye ait oluyor. Yedekleme hizmetinin sipariş sırasında veya sonrasında ürün eklentisi olarak alınabildiği de belirtiliyor. Bu nedenle kritik dosya, veritabanı veya uygulama barındıracak kullanıcıların yedek planını sunucuyu kullanmaya başlamadan önce belirlemesi gerekir.

Destek hangi kanaldan ve hangi saatlerde veriliyor?

Teknik destek ifadesi tek başına yeterli değildir. Destek kanalının ne olduğu ve hangi saatlerde erişilebilir olduğu da önemlidir. Özellikle sunucuya uzaktan bağlanamama, işletim sistemi kurulumu veya panel işlemleri gibi konularda sağlayıcıya nasıl ulaşılacağı önceden bilinmelidir. Telefon, canlı destek, e-posta veya ticket sistemi aynı işleyişe sahip değildir.

DeHost VDS sayfasında teknik desteğe ticket sistemi üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabildiği belirtiliyor. Bu bilgi, iletişim yöntemini ve erişim zamanını birlikte netleştiriyor. İlk kez sanal sunucu kiralayacak bir kullanıcının ayrıca hangi işlemlerin destek kapsamına girdiğini ve hangi yönetim görevlerinin kendisine ait olduğunu sipariş öncesinde sorması yararlı olur.

Kurulum otomatik mi?

Sunucunun siparişten sonra nasıl hazırlandığı, başlangıç deneyimini doğrudan etkiler. Manuel kurulum gereken hizmetlerde sağlayıcının işlem yapması beklenebilir. Otomatik kurulum kullanılan yapılarda ise sipariş sonrasında sistemin sunucuyu hazırlaması ve yönetim bilgilerini kullanıcı paneline aktarması mümkündür. Bu nedenle kurulum sürecinin nasıl ilerlediğini önceden bilmek gerekir.

DeHost VDS sayfasında sipariş tamamlandıktan sonra otomatik kurulum sürecinin başladığı ve sunucu bilgilerinin müşteri panelinden takip edilebildiği belirtiliyor. Ayrıca panel üzerinden yeniden başlatma, format ve işletim sistemi kurulumu gibi temel yönetim işlemleri yapılabiliyor. İlk kurulum sonrasında hangi işlemlerin kullanıcı tarafından yönetilebildiğini bilmek, sağlayıcıya bağımlı kalmadan günlük işleri yürütmeyi kolaylaştırır.

İşletim sistemi sonradan değiştirilebiliyor mu?

Bir projeye Windows veya Linux ile başlamak, aynı işletim sistemiyle devam etme zorunluluğu olduğu anlamına gelmemelidir. Test ortamı değişebilir, yazılım gereksinimleri farklılaşabilir veya sunucu yeniden kurulmak istenebilir. Bu nedenle sağlayıcıya işletim sisteminin panel üzerinden yeniden kurulup kurulamadığı sorulmalıdır.

DeHost VDS sayfasında işletim sisteminin müşteri panelinden seçilebildiği ve tek tıkla kurulum başlatılabildiği ifade ediliyor. Panel üzerinden format ve işletim sistemi kurulumu yapılabildiği de ayrıca belirtilmiş. Yeniden kurulum sunucudaki mevcut veriler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğinden, işlem öncesinde gerekli yedeklerin alınması ve kurulum planının hazırlanması gerekir.

Kaynak artırma nasıl yapılıyor?

Bugün yeterli olan kaynaklar birkaç ay sonra yetersiz kalabilir. Daha fazla ziyaretçi, büyüyen veritabanı veya yeni bir uygulama CPU, RAM ya da depolama ihtiyacını artırabilir. Bu yüzden yalnızca başlangıç paketine değil, büyüme durumunda kaynakların nasıl artırılacağına da bakılmalıdır. Yükseltme için destek talebi mi gerektiği, yoksa işlemin panelden yapılabildiği mi baştan bilinmelidir.

DeHost VDS sayfasında kaynakların yetersiz kalması durumunda talep edilen özelliklerin otomasyon sistemi üzerinden müşteri panelinden artırılabildiği belirtiliyor. Bu, ölçekleme sürecinin panel odaklı yürütülebildiğini gösteriyor. Yine de hangi kaynağın ne ölçüde artırılabileceği mevcut paket veya altyapı sınırlarına bağlı olabileceği için proje büyümeden önce ihtiyaç planı çıkarmak daha sağlıklı olur.

Trafik politikası nedir?

Trafik politikası, sunucunun internet üzerinden yaptığı veri transferinin nasıl ele alındığını açıklar. Özellikle yüksek ziyaretçi alan sitelerde, dosya dağıtımında veya yoğun veri alışverişi yapan uygulamalarda bu başlık önemlidir. Aylık transfer kotası, aşım halinde uygulanacak yöntem veya hizmetin limitsiz olarak tanımlanıp tanımlanmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

DeHost VDS sayfasındaki paket özelliklerinde trafik kullanımı limitsiz olarak belirtiliyor. Bu bilgi, sayfada sunulan VDS paketlerinin trafik politikası açısından temel çerçeveyi gösteriyor. Bununla birlikte sunucu kullanımının yalnız trafik miktarından ibaret olmadığı unutulmamalıdır. İşlemci, RAM, disk ve uygulama davranışı da kapasite planlamasının ayrı parçalarıdır.

Bu sekiz soru, ilk kez sunucu kiralayan birinin yalnızca paket özelliklerine değil, hizmetin günlük kullanım koşullarına da bakmasını sağlar. Sipariş vermeden önce ayrıca sağlayıcının güncel sözleşme ve hizmet koşullarını okumak gerekir. İade, kullanım sınırları, hizmet kapsamı ve diğer sözleşmesel konular için varsayım yapmak yerine geçerli metinleri doğrudan kontrol etmek daha doğru bir yaklaşımdır.jyfresxaömnszcdım1k4bu jm