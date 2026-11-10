Çevrim İçi Emlak Hesaplama Araçları Ne Kadar Güvenilir?

Kira artışı, tapu harcı ve konut değerleme araçları birkaç saniyede sonuç veriyor. Peki bu rakamlar hangi veriden çıkıyor ve ne kadar güvenilir?

Ev almak ya da kiralamak isteyen birinin ilk durağı artık emlak ofisi değil, arama çubuğu. Birkaç rakam girip bir düğmeye bastığınızda ekranda yeni kiranız, ödeyeceğiniz harç ya da evinizin tahmini fiyatı beliriyor. Kolaylık tartışılmaz, fakat o sonucun hangi veriden ve hangi formülden çıktığını bilen kullanıcı sayısı az.

Çevrim İçi Emlak Hesaplayıcıları Arka Planda Nasıl Çalışır?

Hepsi iki parçadan oluşur, sabit bir formül ve o formüle beslenen veri. Formül nadiren yanlıştır. Sorun çoğunlukla verinin güncelliğinde çıkar. Kira artış oranı hesaplama araçları bunun en yalın örneğidir. Arka planda tek bir çarpma işlemi çalışır. Mevcut kira, TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalamasındaki değişim oranıyla artırılır ve çıkan tutar yasal tavanı verir.

Kritik nokta oranın nereden geldiğidir. İyi tasarlanmış bir araç veriyi her ay günceller ve hangi aya ait olduğunu ekranda belirtir.

Özensiz olanlar aylar önceki oranı kullanmayı sürdürür ya da yıllık enflasyonu on iki aylık ortalamayla karıştırır.

Sözleşmenizin yenilendiği ayı seçemediğiniz bir hesaplayıcıya temkinli yaklaşın.

Oran aydan aya değiştiği için tek bir sabit değerle çalışan araç, yılın büyük bölümünde hatalı sonuç üretir.

Sohbet tabanlı yapay zekâ asistanları formülü genellikle doğru anlatır, ancak güncel oranı her zaman bilemez.

Rakamı resmî kaynaktan alıp işlemi onlara yaptırmak daha güvenlidir.

Sonucu doğrulamak iki dakikanızı alır. TÜİK'in aylık bülteninde on iki aylık ortalamalara göre değişim satırını bulun ve aracın kullandığı oranla karşılaştırın.

Otomatik Değer Tahminleri Uzman Raporunun Yerini Tutar mı?

Tutmaz, ama iyi bir başlangıç noktası sunar. Algoritma bölgedeki ilanlardan ve geçmiş verilerden bir ortalama çıkarır. Sizin dairenizin kapısından içeri ise hiç girmemiştir.

Konut değerleme alanında kullanılan otomatik modeller metrekare, oda sayısı, bina yaşı ve konum gibi ölçülebilir özelliklerle çalışır. Aynı sitede, aynı büyüklükte iki daireye birbirine çok yakın rakamlar verir. Birinin yeni tadilattan çıkmış, ötekinin yirmi yıldır el değmemiş olması modelin göremediği bir ayrıntıdır.

İkinci zayıflık verinin kaynağıdır. Bu sistemlerin birçoğu gerçekleşen satış bedelleriyle değil ilan fiyatlarıyla beslenir. İlan fiyatı satıcının umududur ve pazarlık payını içinde taşır.

Tahminin yanında bir güven aralığı ya da kullanılan emsal sayısını gösteren platformlar daha dürüsttür. Az sayıda emsale dayanan sonuç, işlem hacmi yüksek bir mahalledeki kadar isabetli olamaz.

Lisanslı uzmanın hazırladığı rapor ise yerinde incelemeye, tapu ve imar kayıtlarına dayanır. Bankalar kredi verirken bu raporu esas alır, bir web sitesindeki tahmini değil. Doğru kullanım sırası bellidir. Otomatik tahminle fiyat aralığını görün, birkaç farklı platformun sonucunu yan yana koyun, karar aşamasına geldiğinizde uzmanı çağırın.

Tapu Masrafı Araçlarında Hangi Girdiler Sonucu Değiştirir?

Belirleyici olan satış bedeli ve hesabın hangi taraf için yapıldığıdır. Formül sabittir, yürürlükteki uygulamada beyan edilen bedelin binde 20'si alıcıdan, binde 20'si satıcıdan alınır.

Tapu harcı hesaplama sayfalarının çoğu tek kutucukla çalışır. Daha gelişmiş olanlar birkaç ek alan sunar ve aradaki fark sonuca doğrudan yansır.

Beyan edilecek satış bedeli

Hesabın alıcı, satıcı ya da iki taraf için yapılması

Döner sermaye ücretinin dâhil edilip edilmemesi

Kredi kullanımına bağlı ek masraflar

Emlak danışmanı hizmet bedeli

6 milyon liralık bir satışta yalnızca alıcı harcına bakan araç size 120 bin lira gösterir. Bütün kalemleri toplayan bir başkası aynı işlem için daha yüksek bir rakam verir. İkisi de doğrudur, farklı sorulara cevap verirler.

Hiçbir aracın bilemeyeceği bir sınır vardır. Beyan edilen bedel evin emlak vergisi değerinin altında olamaz ve bu değer belediyenin kayıtlarında durur. Hesaplayıcıya girdiğiniz rakamın bu tabanın üzerinde olduğunu kendiniz kontrol etmelisiniz.

Bir Hesaplama Aracının Güvenilir Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Verisinin tarihini, kaynağını ve formülünü açıkça gösteriyorsa güvenilirdir. Sonucu bir kara kutudan çıkaran, nasıl hesapladığını söylemeyen sayfalar ne kadar şık görünürse görünsün ikinci planda kalmalı.

Sayfada son güncelleme tarihi yer alıyor mu

Kullanılan oranın resmî kaynağı belirtilmiş mi

Hesabın adımları ya da formülü görülebiliyor mu

Sonuç başka bir araçla ve elle yapılan hesapla örtüşüyor mu

Kişisel veri konusu ayrı bir başlıktır. Basit bir çarpma işlemi için telefon numarası, kimlik bilgisi ya da açık adres isteyen bir sayfa hesap yapmıyor, müşteri adayı topluyor demektir. Sonucu görmek için form doldurmanız gerekiyorsa sekmeyi kapatmak en sağlıklı tepkidir.

Mobil uygulamalarda izin listesine bakın. Kira hesabı yapan bir uygulamanın rehberinize ya da konumunuza sürekli erişmesi için makul bir neden yoktur.

Adres çubuğu size çok şey söyler. Tapu randevusu, harç ödemesi ve taşınmaz sorgusu gibi resmî adımlar e-Devlet ve ilgili kurumların kendi sayfaları üzerinden yürür, arama sonuçlarında öne çıkan benzer isimli sitelerden değil.

Kendi Hesap Tablonuzu Kurmak Daha mı Sağlıklı?

Düzenli takip edecekseniz evet. Birkaç hücrelik bir tablo, on farklı siteyi dolaşmaktan daha şeffaf ve daha hızlıdır.

İlk sayfaya kiranızı ve yenileme ayınızı yazın, yanındaki hücreye o ayın resmî oranını girin. İkinci sayfada satış bedelini binde 20 ile çarpan bir satır yeterlidir.

Üçüncü sayfaya bölgenizde gördüğünüz ilanların metrekare fiyatlarını tarihleriyle birlikte not edin. Birkaç ay sonra elinizde kendi mahalleniz için küçük bir veri seti oluşur.

Tablonun asıl kazancı senaryo denemektir. Fiyat yüz bin lira düşerse harcın ne olacağını, oran beş puan gerilerse kiranın nereye geleceğini saniyeler içinde görürsünüz.

Hazır araçlar tek soruya cevap verir, kendi tablonuz ise soruyu değiştirmenize izin verir.

Dosyayı bulutta saklayın ve eşinizle ya da ev arkadaşınızla paylaşın. Aynı rakamlara bakan iki kişi, farklı sitelerden farklı sonuçlar okuyan iki kişiden çok daha kolay anlaşır.

Teknoloji emlak kararını hızlandırır, sorumluluğu ise devralmaz. Araçları sorgulayan, veriyi kaynağından alan ve formülü kendi kurabilen kullanıcı için ekran bir kılavuz olur, karar yine klavyenin başındaki kişide kalır.