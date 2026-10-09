Sadece ad soyad kullanarak TC kimlik no öğrenme isim ve soyadı bilgisi ile bir kişinin kimlik numarasına ulaşmayı ifade ediyor. Her ne kadar bu yöntem ile kişinin adı ve soyadının öğrenilmesi zor olsa da yine de mümkün olduğu söylenebilir. Fakat bu noktada unutulmaması gereken konu söz konusu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması ve kötü amaçlar ile kullanılması önemli cezalar alınmasına yol açmaktadır.

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Bu nokta göz önünde tutularak isim soyadından TC öğrenme yapmak istiyorsanız bazı yöntemleri deneyebilirsiniz. Yöntemler kişilerin hangi amaçlarla bu yöntemi kullanacakları tahmin edilemediği için yasal olmayan şeklinde değerlendirilir. Bu yüzden kullanım öncesinde bu bilgileri göz önünde tutmalısınız.

Sadece Ad ve Soyad Girerek TC Kimlik No Öğrenme Nasıl Yapılır?

Ad soyad girerek TC kimlik no öğrenme için yaygın olarak kullanılan ilk yöntem kimlik bilgilerinin panel üzerinden sorgulanmasıdır. Kimlik no sorgulama panelleri T.C. vatandaşı olan kişilerin bilgilerini farklı yöntemler ile ele geçirmiş ve panele yüklemiştir. Hack olarak da ifade edilecek olan bu yöntem bilgisayar sistemlerine veya ağlara izinsiz girişe dayanmaktadır.

Bu paneller genellikle belirli bir ücret karşılığında sorgulama yapılmasını sağlarlar. Üyelik için sorgulama başına veya aylık gibi ücret talep edebilirler. Üye olduktan sonra panelde yer alan kısımlardan sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama için isim soyadından T.C. kimlik no öğrenme, T.C. kimlik numarası üzerinden isim soyadı öğrenme, GSM numarasına ulaşma, ev adresini öğrenme, hastane geçmişini görüntüleme, yakın akrabalarını görüntüleme gibi seçenekler sunulmaktadır.

İsim ve Soyadından TC Bulma

İsim soyadından TC bulma için çalışan veri tabanı MERNIS sistemidir. 2015 yılında bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen bu veritabanı, vatandaşlık bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler ise yukarıda bahsedilen TC Kimlik No Öğrenme, isim soyadı sorgulama, GSM numarası sorgulama gibi bilgileri kapsamaktadır. Sorgulama için MERNIS bilgileri 2015 yılına kadar olduğu için bu tarihe kadar olan bilgileri bulabilirsiniz.

Dark Web olarak da adlandırılan internet ortamında yer alan paneller üzerinden sorgulama yapılması nedeniyle, bu panellere ulaşmak zor olabilecektir. Aynı zamanda panelin güvenirliğine de dikkat etmelisiniz.

Bir diğer isim soyadından TC Kimlik No Öğrenme yöntemi ise çeşitli firmaların topladıkları bilgilerin sızdırılmasıdır. Yine bilgisayar korsanları tarafından uygulanan bir yöntem olan bu yöntemde temel mantık şu şekilde çalışmaktadır; çeşitli firmalar, markalar, e-ticaret siteleri veya üyelik gerektiren siteler üyelik için kimlik bilgileri talep etmektedir. Bu bilgiler sonrasında ise veri tabanında saklanmaktadır. Fakat bilgisayar korsanları bu veritabanlarına sızarak kişisel bilgileri ele geçirebilmektedir. Ele geçirilen bilgiler ise daha sonrasında yine paneller aracılığıyla veya toplu halde satışa sunulmaktadır.

Farklı ancak popüler olan bir diğer yöntem de bazı markalar tarafından veri tabanlarının satışa çıkarılmasıdır. Özellikle kapanan veya iflas eden bazı markalar bu yönteme başvurabilmektedir. Bu türden bilgiler sonrasında paneller aracılığıyla kullanıcılara satışa çıkarılabildiği için bu türden kişisel bilgilerin yer aldığı bilgilerin satışı halinde talipleri olabilmektedir. Yine Dark Web yani internetin görünmeyen tarafında bulunabilen bu veritabanları da isim soyadı ile TC bulmayı mümkün kılabilmektedir.

Yasal Ad Soyad ile TC Bulma Yöntemleri

Yukarıda bahsedilen yöntemler suç unsuru teşkil edebilecekleri gibi aynı zamanda mağdur olmanıza da yol açabilir. Çünkü yapılan iş gerekçesiyle herhangi bir sorun yaşamanız halinde destek bulamayabilirsiniz. Aynı şekilde hatalı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Bu bilgilerin teyit edilmesi zahmetli ve zor olacağından ilk bakışta bu durumları tam olarak da anlamayabilirsiniz.

Fakat yasal olarak TC kimlik no öğrenme yöntemleri de bulunuyor. Bunlar için farklı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Öncelikle bir kişinin adı soyadını biliyor ve o kişiye ulaşmak istiyorsanız bu durumda sosyal medya platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde her 3 kişiden 1’si sosyal medya kullanıyor ve aradığınız kişilere ulaşmak için bu platformlar da önemli bir kolaylık sunuyorlar. Sosyal medya platformlarını tek tek ziyaret edip aradığınız kişiyi bulmak size zor geliyorsa bu durumda toplu sosyal medya panel kontrol sitelerini de kullanabilirsiniz. Bu siteler ücretsiz veya ücretli olarak tüm sosyal medya platformları için ad ve soyadı girerek arama yapmanızı sağlar. Böylece aradığınız kişinin hangi platformda olduğunu da kısa süre içinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında eğer adı soyadı ile TC kimlik no öğrenme istiyorsanız yasal yöntemler ile bunu yapamayacağınızı bilmelisiniz. Fakat Nüfus Müdürlüğü’nden kişinin adı soyadı dışında başka bilgilerine de sahipseniz sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için de birinci dereceden yakını olmanız gerekiyor.

Eğer birinci dereceden yakınınız için TC Kimlik No Öğrenme yapmak istiyorsanız E-Devlet üzerinden de soy ağacı kısmından sorgulama yapabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle e-devlet’e şifreniz ile giriş yapmalısınız. Ardından gelen ekranda arama kutusuna “soy ağacı sorgulama” yazmalısınız ve çıkan sayfaya tıklamalısınız. Burada sizin birinci derece akrabalarınız yani anne, baba, kardeş, nine, dede ve onların kardeşleri bilgileri yer alacaktır. Bilgiler arasında ilgili kişilerin TC kimlik numaraları da yer alacaktır.

Ad soyadı ile TC kimlik no öğrenme için bazı noktalara da dikkat etmeyi unutmamalısınız. Bunlar;