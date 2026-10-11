Uzun Zaman Sonra Blogdan Merhaba

Öncelikle bu yazı tamamen el emeğiyle yazılmış yapay zeka ile yazılmamıştır.

Yıl 2006-2007 üniversiteye yeni başlamışım, internet yeni bağlanmış ve bilgisayarda msn, oyun takılırken nasıl internet sitesi yaparım diye bir anda hayatımı değiştirecek dünyaya daldım. Html, css derken joomla, blogger siteler sonrasında da WordPress ile tanışma. WordPress ise o zamanlar 2.0 sürümlerinde filan. Diyorum indirdim ama exe dosyası yok o kadar konuya uzağım.

O zamanlar ilk blogum olan neyazsak.com diye genel amaçlı blog açmışım saçma sapan yazılar paylaşıyorum, hedefim bildirgec.org olmak. Tabiki bu belli süre sürdü ama sonra dedim ben bunu satayım ve o zamanki dönemde ilk para kazanma serüvenim bu siteyi satmak oldu.

Biraz zaman geçti ben WordPress tema geliştirmekten site yapmaktan keyif alıyorum, dedim bu sefer de yazı yazmasam olmaz kendim blog açayım. O zamanlar eburhan diye site var. Erhan abinin sitesi yakuter var. Dedim bende bunlar gibi domain alayım aorhan.com sitesini açtım. Çok kez Orhan isminiz diye hitaplara karşılaşsam da adım Ahmet :)

Bu sitede dedim en iyi bildiğim şey teknoloji ve WordPress olacak dedim ve yıllarca yazdım. Üniversite bitti, iş güç evlilik derken zamanla yazıları azalttık. Sonrasında da sosyal medya derken bloglar unutuldu, biz blogları unuttuk. Bloglarımız hepimizin o köydeki eski ama huzurlu evleri gibi oldu.

Burada ne kadar çok insan tanıdım, ne kadar çok çevre yaptım sayısı yok. Burada geçirdiğim sürece aldığım keyfi ne bir sosyal medya hesabında ne başka mecreda aldım. (Friendfeed hariç :( )

Şimdi arkaya dönüp baktığımda yeri geldi ekmek teknem oldu, yeri geldi bana dostluklar kazandırdı, yeri geldi derdimi paylaşmama vesile olan WordPress ile 20. seneme gelmişim. Dile kolay tam 20 yıllık bir geçmiş.

Değişen gelişen ve dönüşen bir dünya da malumunuz artık yapay zeka ile her şey mümkün hale geldi. Beni aorhan yapan bir tasarımdı. Sevgili Coşkun’un elinden çıkan bir aorhan.com teması oldu. Kendim nereye ne konulacak nasıl olacak tektek yazdığım, kafasının etini yediğim o tasarımı Coşkun direk şimdinin yapay zekası gibi tak diye çizip verdi. Öyle sevildiki sırf o yüzden siteye gelenler vardı öyle diyim.

Bu tema sonra aPress teması diye benim ilk tema satışım oldu. Bana o dönem yeni kapı açtı ve o zaman işsiz dönemlerimde bana cep harçlığı olarak döndü.

Sonrasında hayatımda eşsiz bir tecrübeye sahip olduğum trendwp dönemi oldu. O da çok güzel bir dönemdi ama bazı nedenlerden dolayı kısa sürdü. Belki de hayatımdaki tek keşkelerden birisidir.

İşte dediğim gibi yapay zeka çağına girince deli gibi proje çıkarıyoruz ama bizim şu köydeki evi bi tadilat yapayım dedim. Sağolsun claude bir kaç günde basit fikirden bana eşssiz bir tasarım çıkardı. WordPress maalesef son zamanlarda çok yavaş kalması sonrasında artık hantallığı vs. derken dedim artık çağa ayak uyduralım ve daha hızlı bir site olsun diye Astro’ya geçtim.

Evet şu anda bu yazıyı Astro üzerinde Emdash cms ile yazıyorum. Dedim bunu yaptık ama acaba dedim benim şu 15 yıllık psd dosyasını bir açıp aPress Temasını tekrar devreye alır mı ? Evet üstte gördüğünüz zaman sayacı sizi 2009’a götürecek yapıda yapıldı :)

Belki bilenler hatırlayanlar çıkar bir ufak not bırakır diye yanına da küçük yorum alanı koydum. Anılarınız varsa yazarsanız sevinirim.

Ara sıra buraya iç dökmek istiyorum ama maalesef artık zaman eskisine göre sanki daha hızlı akıyor ve yetişemiyorum, yetişemiyoruz.

Belki bu yazıyı okuyan da olmayacak bilmiyorum ama biz ne kadar uzakta görünsek de aslında yakındayız.

Eskilerde yaptığımız bir şey vardı, “Mim” işte şimdi onu ben hatırlatayım ve “Şimdi Napıyorsun Blogcu” diyerek sevgili yakuter.com, teakolik.com, kelimelerbenim.com, suskumru.com, spaksu.com, beyazitkolemen.com, usluer.net, beyn.org mimleyeyim.

Belki yapay zeka ile ilk tasarımlarınıza veya en çok beğendiğinzi tasarımları tekrar yayınlarsınız. :)

Bu arada unuttuğum varsa yazarsa ekleyeyim. Malum yaşlılık :)